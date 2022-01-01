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"نكبة النقب لن تمر": وقفة احتجاجية في أم الفحم

الجمعة 14 يناير 2022 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نكبة النقب لن تمر": وقفة احتجاجية في أم الفحم



القدس المحتلة / سما /

نظمت مساء اليوم، الجمعة، وقفة تضامنية مع النقب في مدخل مدينة أم الفحم، احتجاجا على تجريف مئات الدونمات من الأراضي في قرى الأطرش وسعوة والرويس من قبل ما تسمى بالـ"الكيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل – "كاكال")، والاعتداء البوليسي على الأهالي وما رافقه من اعتقالات وإصابات.

وجاءت الوقفة ضمن سلسلة احتجاجات نظمت في عدد من البلدات في المجتمع العربي، نصرة للنقب وأهلها.

ورفع المتظاهرون لافتات إسنادا لأهالي النقب كتب على بعض منها "ارفعوا أياديكم عن النقب"، "نكبة النقب لن تمر"، بالإضافة إلى إطلاق هتافات تضامنية.

وشهدت منطقة النقب، في الأيام الأخيرة، عمليات تجريف للأراضي تمهيدا لتحريشها ومصادرتها، وفي أعقاب ذلك وقعت مواجهات بين قوات الشرطة والأهالي تصديا لعمليات التجريف، ما أسفر عن إصابات وتنفيذ حملة اعتقالات طالت أكثر من 130 شخصا.

وفرّقت الشرطة، عصر الخميس، بالضرب وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع مظاهرة قطرية حاشدة في مفرق سعوة – الأطرش في النقب، احتجاجا على ما تتعرض له القرية من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم ضد سلب أراضيهم.

#وقفة تضامنية #منطقة النقب #ام الفحم #قرى الأطرش

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