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سكان حي الكلية الجامعية يدعون رئيس بلدية غزة لانهاء ازمة تجمع مياه الامطار

الجمعة 14 يناير 2022 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
سكان حي الكلية الجامعية يدعون رئيس بلدية غزة لانهاء ازمة تجمع مياه الامطار



غزة / سما /

 وجه سكان الجهة الغربية للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في تل الهوا رسالة عاجلة لرئيس بلدية غزة لتبليط الحي وإنهاء أزمة تجمع مياه الأمطار.

وقال وليد اللوح أحد سكان المنطقة بأن مياه الأمطار تتجمع من جهات متعددة، وتلحق الضرر بالعديد من الممتلكات، وتحاصر العديد من المنازل كل موسم شتاء.

وأشار اللوح إلى أن هذه الرسالة ليست الأولى التي يتم توجيهها للبلدية، فيما يتلقى سكان المنطقة كل عام وعودات بإدراج المنطقة ضمن مشاريع البلدية للتنفيذ، إلا أن سكان الحي يواجهون نفس المصير في كل فصل شتاء ويجدوا أنفسهم محاصرين من مياه الأمطار.

وطالب سكان المنطقة البلدية بضرورة الإسراع في زيارة المنطقة والاطلاع عن قرب عن حجم الأضرار التي تتسبها مياه الأمطار، وتعطل حياة المواطنين الذين لا يستطيعون مغادرة منازلهم.

#بلدية غزة

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