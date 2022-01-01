وقفة دعم للأسير ناصر أبو حميد في جنين

جنين / سما /

طالبت فعاليات جنين ومخيمها وذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم بالتدخل والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني من وضع صحي متردٍ وخطير، وبتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.

جاء ذلك خلال وقفة دعم وإسناد للأسير أبو حميد والحركة الأسيرة، في خيمة الاعتصام بميدان عميد الأسرى كريم يونس وسط مدينة جنين، بمشاركة ممثلين عن حركة “فتح” وفصائل العمل الوطني والإسلامي ونادي الأسير ولجنة خدمات مخيم جنين وذوي الشهداء وأسرى محررين.

واستنكر المشاركون في الوقفة، الصمت العالمي إزاء ما يتعرض له شعبنا من عدوان ممنهج من قبل الاحتلال، مطالبين بالإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد وكافة الأسرى المرضى الذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال.

وأكدوا أن ملف استرداد جثامين الشهداء المحتجزة سيبقى مفتوحا حتى يتسلم ذوو الشهداء جثامين أبنائهم ويتم دفنهم بطريقة تليق بشهداء فلسطين.