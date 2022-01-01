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وقفة تضامنية مع الأسير أبو حميد وأهالي النقب في تركيا

الجمعة 14 يناير 2022 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة تضامنية مع الأسير أبو حميد وأهالي النقب في تركيا



اسطنبول /سما/

نظم اتحاد عام طلبة فلسطين وحركة الشبيبة الطلابية في تركيا، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية مع الأسير المريض ناصر أبو حميد، وأهالي النقب الذين يتعرضون للقمع والتنكيل من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وشارك في الوقفة، التي نظمت في ساحة مسجد الفاتح بمدينة اسطنبول، عدد من الطلبة الدراسين بالجامعات التركية، الذين رفعوا العلم الفلسطيني ورددوا شعارات تطالب بالتدخل العاجل للإفراج ومتابعة علاج الأسير أبو حميد، وإنقاذ أهالي النقب من الهجمة الإسرائيلية.

وقال رئيس اتحاد عام طلبة فلسطين بتركيا أنس الجزار لـ”وفا”، إن هذه الفعالية تأتي من أجل إطلاق حملة تضامن واسعة مع الأسير أبو حميد وكافة الأسرى في سجون الاحتلال، ولدعم أهالي النقب.

وأشار إلى الطلبة الفلسطينيين في تركيا سيكونون سفراء للقضية الفلسطينية العادلة، وسيدافعون عن الثوابت الوطنية.

من جانبه، قال أمين سر حركة الشبيبة الطلابية أمجد عميرة، إن هذه الوقفة تجدد التأكيد على أن أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم سيبقون أوفياء لنضال أسرانا، وصمود أهلنا في وجه جرائم الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف أن الهم الوطني لا تحده حدود، كما أن معاناة الأسير أبو حميد لا بد من تداولها ونشرها على أوسع المستويات، حتى ينال حقه في الحرية والعلاج الذي هو بأمس الحاجة إليه.

#تركيا #الجالية الفلسطينية #الاسير ناصر ابو حميد

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