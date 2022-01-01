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مواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح بلدة بيتا

الجمعة 14 يناير 2022 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح بلدة بيتا



نابلس / سما /

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد صلاة الجمعة اليوم، في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية الرافضة لإقامة بؤرة استيطانية على قمة الجبل.

وأكدت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة الأسبوعية الرافضة للبؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي جبل صبيح، حين وصولها بالقرب من قمة الجبل، حيث انطلقت المسيرة بعد أداء صلاة الجمعة بمشاركة العشرات، على أراضي الجبل، وحين اقتراب المسيرة قمعتها قوات الاحتلال وألقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

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