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الصحة العالمية توافق على عقارين جديدين لتخفيف حدة أعراض كورونا

الجمعة 14 يناير 2022 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية توافق على عقارين جديدين لتخفيف حدة أعراض كورونا



القدس المحتلة / سما /

وافقت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، على عقارين لعلاج المصابين بـ (كوفيد-19)، يضافان إلى مجموعة من الوسائل المتاحة إلى جانب اللقاحات، لدرء خطر الإصابة بعوارض شديدة والموت من الفيروس.

وقال خبراء المنظمة، إن عقار التهاب المفاصل الباريسيتينيب المستخدم مع الكورتيكوستيرويدات لعلاج مرضى كوفيد المصابين بأعراض حادة أو حرجة أدى إلى تحسين نسبة البقاء على قيد الحياة وتقليل الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية. وأوصى الخبراء أيضاً بالعلاج بالأجسام المضادة الاصطناعية سوتروفيماب لمرضى كوفيد الذين يعانون من أعراض غير خطيرة والمعرضين لخطر دخول المستشفى، مثل المسنين والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو أمراض مزمنة مثل مرض السكري.

واعتبرت فوائد سوتروميفاب للأشخاص غير المعرضين لخطر الدخول للمستشفى غير مهمة، وقالت منظمة الصحة، إن فعاليته ضد متحورات جديدة مثل أوميكرون "لا تزال غير مؤكدة".

توُحدّث توصيات منظمة الصحة المتعلقة بعلاج كوفيد بانتظام بناءً على البيانات الجديدة من التجارب السريرية.

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا

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