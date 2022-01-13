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اتحاد لجان المرأة يحمل الاحتلال المسؤولية عن صحة وحياة الاسيرات

الجمعة 14 يناير 2022 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد لجان المرأة يحمل الاحتلال المسؤولية عن صحة وحياة الاسيرات



رام الله / سما /

يُحّمل اتحاد لجان المرأة الفلسطينية سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة الأسيرات، بعد إصابة 7 أسيرات بفيروس كورونا.

وطالب الاتحاد المؤسسات الدولية والحقوقية والقانونية للتدخل العاجل بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات، داعيا اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإرسال طواقم طبية لمتابعة أوضاع الأسيرات الصحية في ظل سياسة الإهمال الصحي المُتعمد للأسرى والأسيرات في السجون التي تفتقر للحد الأدنى من متطلبات الحياة الإنسانية.

وقال الاتحاد: بعد الهجمة الشرسة التي شنتها إدارة سجون الاحتلال على الأسيرات الفلسطينيات، واللاتي تعرضن على إثرها للضرب والقمع والعزل، يُعلن مساء أمس الخميس 13/1/2022 عن إصابة 7 أسيرات بكورونا، وهنّ: شروق دويات، فدوى حماد، ربى العاصي، شذى عودة، تسنيم الأسد، شروق البدن، نورهان عواد، ما أدى إلى عزل جميع الأسيرات في سجن الدامون بشكل كامل.

#اتحاد لجان المرأة الفلسطينية #الاسيرات الفلسطينيات #فيروس كورونا

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