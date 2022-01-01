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محافظ نابلس يتوعد بكل من يحاول المساس بالنسيج الاجتماعي

الجمعة 14 يناير 2022 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس يتوعد بكل من يحاول المساس بالنسيج الاجتماعي



نابلس / سما /

أكد محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان في بيان صدر اليوم الجمعة، أن العبث بالسلم الاهلي ومحاولة ضرب النسيج الاجتماعي في محافظة نابلس هو خط أحمر ولن يتم التهاون فيه.

وأشار اللواء رمضان الى أن الجميع تحت سلطة القانون وسيتم ملاحقة العابثين الذين يحاولون ضرب النسيج الاجتماعي بلا هوادة.

وادان اللواء رمضان قيام مجهولين بتفجير محل تابع للطائفة السامرية في شارع الجامعة صباح هذا اليوم وأكد أنه سيتم متابعة هذا الاعتداء عن كثب مع الاجهزة الامنية لكشف هوية الفاعلين وتقديمهم لجهات الاختصاص وأخذ المقتضى القانوني بحقهم وفق الاصول.

وعبر عن أن ابناء الطائفة السامرية هم جزء أصيل وعريق من مكونات المجتمع في محافظة نابلس ويعيشون بيننا ويجمعنا معهم علاقات اجتماعية واخوية قوية ومتينة، وأن المساس بأمنهم واستقرارهم والاعتداء على ممتلكاتهم هو اعتداء على الكل.

ودعا اللواء رمضان كافة المواطنين الى عدم الانقياد وراء من يحاول ضرب النسيج الاجتماعي وبث بذور الفتنة بين ابناء البلد بقصد الاضرار بمنظومة السلم الاهلي في المحافظة وذلك حماية لكافة ابناء هذه المحافظة.

#نابلس #اللواء ابراهيم رمضان

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