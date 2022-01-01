  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى تطالب بإرسال طاقم طبي لمعاينة الأسيرات المصابات بكورونا

الجمعة 14 يناير 2022 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى تطالب بإرسال طاقم طبي لمعاينة الأسيرات المصابات بكورونا



رام الله / سما /

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإرسال طاقم طبي عاجل إلى سجن "الدامون"، لمعاينة الأوضاع الصحية للأسيرات المصابات بفيروس "كورونا" والمحجورات، وتقديم كل ما يلزم لهن من أدوية وغذاء ومعقمات.

وأعلن أمس عن إصابة سبع أسيرات في سجن "الدامون" بفيروس "كورونا"، هن: شروق دويات، وربى عاصي، وشذى عودة، وتسنيم الأسد، وفدوى حمادة، وشروق البدن، ونورهان عواد.

وحملت "هيئة الأسرى"، في بيان لها، اليوم الجمعة، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهن، مشيرة إلى أن السماح للفيروس بالتسلل إلى سجن "الدامون" لم يكن بمحض الصدفة، وفي ذلك دلالة على الاستهتار بحياتهن.

#هيئة شؤون الأسرى #سجن الدامون #الاسيرات الفلسطينيات

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف أسباب تغيير الاحتلال توصيف التصاريح الممنوحة لعمّال قطاع غزة

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديو "لتدريب عناصر من حزب الله" على طائرات مسيرة

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية يضرب فلسطين

الرئيس المصري: وصلنا لمرحلة الفقر المائي لأن المياه التي تأتي من إثيوبيا 10% فقط

نجوم في هوليود يدعمون إيما واتسون بعد تضامنها مع فلسطين

أسعار صرف العملات

صحيفة عبرية: كيف يبدو بقاء الأسد على عرش سوريا مصلحة إسرائيلية؟

الأخبار الرئيسية

20220114014900

"يسرائيل هيوم": إخفاقات كوخافي سببها إصراره على "ضرب رأسه بالحائط".. ما علاقة غزة؟

الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و592 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال: تحميل الافراد مسؤولية وفاة "النواتي" لا تكفي ...

61e14e044236045254088316

"حفر أنفاقا لحماس وتسلل إلى إسرائيل".. اتهام مواطن من غزة بالانتماء إلى "منظمة إرهابية"

61e1412d4c59b77c7a45ae61

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديو "لتدريب عناصر من حزب الله" على طائرات مسيرة

الاتصالات الفلسطينية