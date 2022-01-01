4 اصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

قلقيلية / سما /

أصيب 4 شبان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي نظمتها حركة فتح نصرة للأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يتعرض للقتل المتعمد من قبل إدارة مصلحة سجون الاحتلال.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي أن مواجهات عنيفة من مسافة الصفر اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين ردوا بإطلاق الرصاص المعدني بكثافة مما ادى لوقوع أربع إصابات في صفوف الشبان عولجت جميعها ميدانيا.

وأضاف شتيوي ان الشبان تمكنوا من كشف كمين نصبه جيش الاحتلال في احد المنازل المهجورة بهدف اعتقال الشبان قبل ان يهاجم الجنود الشبان الذين تصدوا لهم ومنعوا تقدمهم باتجاه القرية باستخدام الحجارة و الزجاجات الفارغة.

واوضح شتيوي ان المئات من أبناء البلدة شاركوا في المسيرة التي دعت إليها حركة فتح نصرة للأسير المريض ناصر أبو حميد مرددين الشعارات الوطنية الداعية لأوسع حملات التضامن مع الاسير أبو حميد على أساس الاشتباك الشعبي في جميع محافظات الوطن.