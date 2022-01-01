تظاهرة بغزة دعما لصمود أهل النقب

غزة / سما /

تظاهر المئات من الفلسطينيين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة بعد صلاة الجمعة، بدعوة من الجهاد الاسلامي دعما لصمود اهالي النقب.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية أ. طارق عز الدين، خلال الوقفة انها تأتي دعما لصمود الفلسطينيين في النقب الذي ينتفض ضد محاولات التهويد والاقتلاع من الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد أن الاحتلال يسعى بكل الطرق والوسائل لنهب الأرض وقتل الإنسان في القدس والنقب والضفة والأغوار من خلال انشاء الصندوق القومي اليهودي، لوضع المخططات والسيطرة على الأرض والوجود الفلسطيني، وإنشاء كيان الاحتلال.

وقال ان كل المحاولات الاسرائيلية ستبوء بالفشل طالما الفلسطيني موحد ومنتفض في وجه الاحتلال، كما انتفض إبان معركة سيف القدس.

وأضاف:" المجتمع الدولي بصمته هو متواطئ في هذه الجريمة، وأنظمة التطبيع شريكة في محاولات اقتلاع شعبنا في النقب".

وأشار الى ان المقاومة جاهزة وحاضرة، كما كانت في الدفاع عن أسرانا وعن أهلنا في الشيخ جراح، ستكون في الدفاع عن النقب ولن تكون في موقف الحياد، وسنبقى الداعمين والمساندين لأهلنا في النقب المنتفضين ضد الاحتلال."

ودعا ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة والداخل المحتل، للتحرك ومساندة أهلنا في النقب، والتصدي لقوات الاحتلال ليكون ذلك رادعا له في وجه جرائم جنوده ومستوطنيه.

واضاف:"الاحتلال الذي يستمر في ممارسة جرائمه، لن يصمد أمام وحدة شعبنا، ومقاومتنا على أرضنا مستمرة حتى نيل حريتنا".