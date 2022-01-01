  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تظاهرة بغزة دعما لصمود أهل النقب

الجمعة 14 يناير 2022 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرة بغزة دعما لصمود أهل النقب



غزة / سما /

تظاهر المئات من الفلسطينيين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة بعد صلاة الجمعة، بدعوة من الجهاد الاسلامي دعما لصمود اهالي النقب.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية أ. طارق عز الدين، خلال الوقفة انها تأتي دعما لصمود الفلسطينيين في النقب الذي ينتفض ضد محاولات التهويد والاقتلاع من الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد أن الاحتلال يسعى بكل الطرق والوسائل لنهب الأرض وقتل الإنسان في القدس والنقب والضفة والأغوار من خلال انشاء الصندوق القومي اليهودي، لوضع المخططات والسيطرة على الأرض والوجود الفلسطيني، وإنشاء كيان الاحتلال.

وقال ان كل المحاولات الاسرائيلية ستبوء بالفشل طالما الفلسطيني موحد ومنتفض في وجه الاحتلال، كما انتفض إبان معركة سيف القدس.

وأضاف:" المجتمع الدولي بصمته هو متواطئ في هذه الجريمة، وأنظمة التطبيع شريكة في محاولات اقتلاع شعبنا في النقب".

وأشار الى ان المقاومة جاهزة وحاضرة، كما كانت في الدفاع عن أسرانا وعن أهلنا في الشيخ جراح، ستكون في الدفاع عن النقب ولن تكون في موقف الحياد، وسنبقى الداعمين والمساندين لأهلنا في النقب المنتفضين ضد الاحتلال."

ودعا ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة والداخل المحتل، للتحرك ومساندة أهلنا في النقب، والتصدي لقوات الاحتلال ليكون ذلك رادعا له في وجه جرائم جنوده ومستوطنيه.

واضاف:"الاحتلال الذي يستمر في ممارسة جرائمه، لن يصمد أمام وحدة شعبنا، ومقاومتنا على أرضنا مستمرة حتى نيل حريتنا".

#مخيم جباليا #منطقة النقب #تهجير الفلسطينيين #الجهاد الاسلامي

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف أسباب تغيير الاحتلال توصيف التصاريح الممنوحة لعمّال قطاع غزة

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديو "لتدريب عناصر من حزب الله" على طائرات مسيرة

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية يضرب فلسطين

الرئيس المصري: وصلنا لمرحلة الفقر المائي لأن المياه التي تأتي من إثيوبيا 10% فقط

نجوم في هوليود يدعمون إيما واتسون بعد تضامنها مع فلسطين

أسعار صرف العملات

صحيفة عبرية: كيف يبدو بقاء الأسد على عرش سوريا مصلحة إسرائيلية؟

الأخبار الرئيسية

20220114014900

"يسرائيل هيوم": إخفاقات كوخافي سببها إصراره على "ضرب رأسه بالحائط".. ما علاقة غزة؟

الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و592 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال: تحميل الافراد مسؤولية وفاة "النواتي" لا تكفي ...

61e14e044236045254088316

"حفر أنفاقا لحماس وتسلل إلى إسرائيل".. اتهام مواطن من غزة بالانتماء إلى "منظمة إرهابية"

61e1412d4c59b77c7a45ae61

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديو "لتدريب عناصر من حزب الله" على طائرات مسيرة

الاتصالات الفلسطينية