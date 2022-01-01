الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و592 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 1، بيت لحم 110، رام الله والبيرة 131، طوباس 18، الخليل 64، نابلس 49، سلفيت 6، قلقيلية 5، طولكرم 11، جنين 17، أريحا والأغوار 15، قطاع غزة 150".



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 3، بيت لحم 23، رام الله والبيرة 111، طوباس 4، الخليل 17، نابلس 24، سلفيت 0، قلقيلية 1، طولكرم 8، جنين 15، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 130".

وسجلت حالة وفاة في قلقيلية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 93 مريضاً، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

