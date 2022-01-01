  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و592 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

الجمعة 14 يناير 2022 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و592 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 1، بيت لحم 110، رام الله والبيرة 131، طوباس 18، الخليل 64، نابلس 49، سلفيت 6، قلقيلية 5، طولكرم 11، جنين 17، أريحا والأغوار 15، قطاع غزة 150".
 
وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 3، بيت لحم 23، رام الله والبيرة 111، طوباس 4، الخليل 17، نابلس 24، سلفيت 0، قلقيلية 1، طولكرم 8، جنين 15، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 130".

وسجلت حالة وفاة في قلقيلية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 93 مريضاً، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
 

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات كورونا #الضفة الغربية #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف أسباب تغيير الاحتلال توصيف التصاريح الممنوحة لعمّال قطاع غزة

انتقاما لسليماني... إيران تنشر فيديو يحاكي اغتيال دونالد ترامب وتثير الجدل

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديو "لتدريب عناصر من حزب الله" على طائرات مسيرة

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية يضرب فلسطين

الرئيس المصري: وصلنا لمرحلة الفقر المائي لأن المياه التي تأتي من إثيوبيا 10% فقط

نجوم في هوليود يدعمون إيما واتسون بعد تضامنها مع فلسطين

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال: تحميل الافراد مسؤولية وفاة "النواتي" لا تكفي ...

61e14e044236045254088316

"حفر أنفاقا لحماس وتسلل إلى إسرائيل".. اتهام مواطن من غزة بالانتماء إلى "منظمة إرهابية"

61e1412d4c59b77c7a45ae61

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديو "لتدريب عناصر من حزب الله" على طائرات مسيرة

بايدن

لن أزور اي مستوطنة..السفير الأميركي : حل الدولتين ودعم الفلسطينيين لتعزيز قوة إسرائيل

الصحة بغزة : 150 اصابة بفيروس كورونا ولا وفيات

الاتصالات الفلسطينية