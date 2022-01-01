الصحة الإسرائيلية : 40,430 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الحالات الخطيرة

القدس المحتلة / سما /

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، بتسجيل 40,430 إصابة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 319,572 فحصا لكورونا. وتبين أن نسبة الفحوصات الموجبة للفيروس هي 12.65%.

وأظهرت المعطيات ارتفاع حالات كورونا الخطيرة إلى 306، والمرضى الخاضعين لتنفس اصطناعي إلى 76، وتوفي 3 مرضى منذ صباح أمس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 8293 منذ بداية الجائحة. وأشارت المعطيات إلى أن 89 مريضا بكورونا أضيفوا إلى الحالات الخطيرة، أمس، بينما تحسنت حالة عشرات المرضى الذي كانوا في حالة خطيرة.

وأعلن اليوم عن أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أيال حولتا، أصيب بكورونا. وإثر ذلك، خضع رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، وطاقم مكتبه لفحوصات كورونا سريعة، تبين أن نتيجتها سلبية، حسب بيان مكتب رئيس الحكومة.

وأصيب خلال الأسبوع الأخير 250,335 شخصا بكورونا، أي أعلى بنسبة 223.6% عن عدد الإصابات بالفيروس في الأسبوع السابق. وأصيب بالفيروس 326,870 شخصا منذ مطلع الشهر الحالي. والغالبية العظمى من الإصابات بكورونا طفيفة. وعدد المصابين بكورونا حاليا 248,192 شخصا.

وتلقى الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا 506,022 شخصا، وتلقى الجرعة الثالثة 4,381,906 أشخاص، وتلقى الجرعة الثانية 6,006,927 شخصا، وتلقى الجرعة الأولى 6,665,249 شخصا.