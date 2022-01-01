  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى تطالب بإرسال طاقم طبي لمعاينة الأسيرات المصابات بكورونا

الجمعة 14 يناير 2022 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى تطالب بإرسال طاقم طبي لمعاينة الأسيرات المصابات بكورونا



رام الله / سما /

 طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإرسال طاقم طبي عاجل إلى سجن "الدامون"، لمعاينة الأوضاع الصحية للأسيرات المصابات بفيروس "كورونا" والمحجورات، وتقديم كل ما يلزم لهن من أدوية وغذاء ومعقمات.

وأعلن أمس عن إصابة سبع أسيرات في سجن "الدامون" بفيروس "كورونا"، هن: شروق دويات، وربى عاصي، وشذى عودة، وتسنيم الأسد، وفدوى حمادة، وشروق البدن، ونورهان عواد.

وحملت "هيئة الأسرى"، في بيان لها، اليوم الجمعة، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهن، مشيرة إلى أن السماح للفيروس بالتسلل إلى سجن "الدامون" لم يكن بمحض الصدفة، وفي ذلك دلالة على الاستهتار بحياتهن.

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال الاسرائيلي يغير صفة "تاجر" في تصاريح عمال غزة الى "احتياجات اقتصادية"

انتقاما لسليماني... إيران تنشر فيديو يحاكي اغتيال دونالد ترامب وتثير الجدل

الرئيس المصري: وصلنا لمرحلة الفقر المائي لأن المياه التي تأتي من إثيوبيا 10% فقط

صحيفة عبرية: كيف يبدو بقاء الأسد على عرش سوريا مصلحة إسرائيلية؟

نجوم في هوليود يدعمون إيما واتسون بعد تضامنها مع فلسطين

أسباب الحادثة غير واضحة بعد.. الكشف عن نتائج التحقيق في تحطم طائرة "الخفاش" ببحر حيفا

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

61e1412d4c59b77c7a45ae61

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديو "لتدريب عناصر من حزب الله" على طائرات مسيرة

بايدن

لن أزور اي مستوطنة..السفير الأميركي : حل الدولتين ودعم الفلسطينيين لتعزيز قوة إسرائيل

الصحة بغزة : 150 اصابة بفيروس كورونا ولا وفيات

الصحة: تسجيل 222 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" يرفع إجمالي الإصابات لـ 699

صحيفة تكشف أسباب تغيير الاحتلال توصيف التصاريح الممنوحة لعمّال قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية