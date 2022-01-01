الصحة بغزة : 150 اصابة بفيروس كورونا ولا وفيات

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الجمعة، عدم تسجيل أية حالة وفاة نتيجة الاصابة بفيروس كورونا وتسجيل 150 اصابة بعد إجراء 1306 فحصا مخبريا خلال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة في بيانها اليومي استقرار عدد الوفيات عند 1749 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأشارت الصحة إلى تعافي 130 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 188488 حالة.

وقالت إن إجمالي تراكمي للمصابين 191485 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1248 حالة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المشفى 44، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 35 حالة.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 553823 شخصا.