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فلسطينيون يحرقون دورية أمن إسرائيلية خلال احتجاجات النقب

الجمعة 14 يناير 2022 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطينيون يحرقون دورية أمن إسرائيلية خلال احتجاجات النقب



القدس المحتلة / سما /

أصيب شرطي إسرائيلي، إثر إقدام فلسطينيين على إضرام النار في دورية للشرطة الإسرائيلية خلال الاحتجاجات المستمرة في النقب.و على إثر إضرام النار في الدورية الإسرائيلية، قررت الشرطة تعزيز انتشار قواتها تحسبا لتجدد المواجهات.

هذا واندلعت، ليل أمس، مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع في المكان بمشاركة طائرات مسيرة استخدمت لأول مرة.

وشاركت فرق الخيالة الإسرائيلية، في قمع المتظاهرين، فيما أطلقت المياه العادمة عليهم لتفريقهم، بينما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي وأصابت 15 فلسطينيا بجروح متفاوتة.

وندد المتظاهرون بعنف الشرطة وقمعها للسكان خلال تصديهم للجرافات وأعمال التجريف والتحريش لأراضي الأطرش وسعوة، والاعتقالات التي طالت العشرات من الشبان والفتيات والأطفال.

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