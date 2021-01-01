زيادة هجمات السايبر ضد إسرائيل إلى ضعف المتوسط العالمي

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في تقرير لها، ارتفاع معدل الهجمات السيبرانية الإلكترونية الموجهة إلى إسرائيل بنسبة 92٪ من عام 2020 إلى عام 2021، بينما زادت بنحو 50٪ على مستوى العالم.

وبحسب الصحيفة، كشف تقرير صادر عن مزود الأمن السيبراني الإسرائيلي Check Point، أن إسرائيل تعرضت للهجمات الإلكترونية بشكل مضاعف أكثر من تلك التي تعرضت لها دول مثل فرنسا واليابان والولايات المتحدة وألمانيا في عام 2021.

وشهد عام 2021 أيضًا زخما تصاعديا، حيث رفع النصف الثاني من العام المتوسط ​​العالمي الإجمالي إلى 925 هجومًا إلكترونيًا في الأسبوع، وفق الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن عددا من الدول والصناعات المختلفة عانت من الهجمات الإلكترونية بمعدلات مختلفة، حيث استعرضت Check Point بيانات من 16 صناعة متنوعة تم جمعها من حوالي 100 دولة حول العالم، وخلصت نتائج هذه البيانات إلى أن الصناعات الأكثر تأثرًا هي التعليم والبحوث، تليها الحكومة والجيش، ثم شركات الاتصالات ومزودو خدمات الإنترنت، وكلهم شهدوا زيادة في الهجمات الإلكترونية بنسبة 47٪ على الأقل.

وأضافت أن بوتان التي وقعت العام الماضي اتفاقية تطبيع مع إسرائيل ضمن اتفاقيات "أبراهام"، سجلت ثالث أكبر عدد من الهجمات الإلكترونية، حيث شهدت 3687 هجوماً مقارنة بباقي الدول الأخرى بغض النظر عن عدد السكان.

يشار إلى أن المقر الرئيس لشركة Check Point يقع في تل أبيب، وهو مزود متعدد الجنسيات لمنتجات أمن تكنولوجيا المعلومات، مثل أمان الشبكة وأمن نقطة النهاية وأمن السحابة وأمن الهاتف المحمول وأمن البيانات وإدارة الأمن. ويعمل لدى الشركة ما يقرب من 5400 موظف في جميع أنحاء العالم، وفقًا لموقعها على الإنترنت.