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المالية تنهي تجهيزات نقل غاز الطهي من الجانب المصري

الجمعة 14 يناير 2022 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المالية تنهي تجهيزات نقل غاز الطهي من الجانب المصري



غزة/ سما /

أنهت الإدارة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية في قطاع غزة التجهيزات الخاصة بإتمام عملية نقل مضخات تفريغ غاز الطهي الوارد من الجانب المصري.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي،  إنها جهزت كافة متطلبات عملية النقل من تسوية وتهيئة الأرضية وتجهيز التمديدات اللازمة.

وأوضحت أن المشروع يهدف لتفريغ الغاز الوارد من الجانب المصري إلى شاحنات الوقود الفلسطينية، ضمن عملية تحقق الأمن والسلامة وتساهم في التخفيف من المخاطر الناتجة عن عملية تفريغ الغاز.

وأكدت أن المشروع يوفر كميات غاز الطهي واحتياجات قطاع غزة اليومية.

وبينت أنها تعمل لتنظيم عملية دخول الوقود والغاز لقطاع غزة، وفق خطة استراتيجية للحفاظ على هذه السلع وتوفير احتياجات الأهالي.

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