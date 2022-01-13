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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الجمعة 14 يناير 2022 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز العناوين الصحفية الإسرائيلية الصادرة صباح اليوم الجمعة.

"يديعوت احرونوت"

- الجيش يحقق في إطلاق النار وقتل ضباط اثنين من وحدة الكوماندوس 

- اقتراح نتنياهو، شرط مندبلات 

- نتنياهو اقترح أن يعترف بخيانة الأمانة والخداع ويحكم عليه بالعمل لصالح الجمهور وإلغاء العار، المستشار القانوني للحكومة: بدون العار وابعاده عن الحياة السياسية لمدة 7 سنوات لن تكون صفقة 

- ربع مليون إسرائيلي مصابين بالكورونا 

- بينت: مع مطلع الأسبوع سيصل عدد المصابين يوميا 300 ألف مصاب 

- آلاف المستوطنين يتظاهرون ضد الحكومة لأنها لم تفتح مدرسة دينية في البؤرة الاستيطاني "ابتار" وفرض قانون الكهرباء على البؤر الاستيطانية 

- مظاهرات ومواجهات في النقب بين البدو والشرطة احتجاجا على تحريش أراضي البدو 

"معاريف"

- آلاف المستوطنين يتظاهرون أمام مكتب رئيس الحكومة "لا تخضع للإرهاب"

- صفقة نتنياهو والمستشار القانوي للحكومة: النيابة على استعداد لمنحه تسهيلات مهمة 

- بينت يتحدث مع بوتين ويؤكد أهمية الوقوف بقوة ضد إيران 

- وزير الخارجية لبيد: الليكود وبن جبير أشعلوا النقب 

- ضابط بالشرطة: الاحتجاجات بالنقب عمل إرهابي والشبان البدو لا يعترفون بإسرائيل 

- نتنياهو: بينت فقد السيطرة على الكورونا، وبينت يرد نتنياهو كذاب ويخاطر بحياة البشر 

- بعد وقف التحريش: يوم حزين للصهيونية 

"هآرتس"

- مندبلات ونتنياهو وعدا بمواصلة المحكمة حتى النهاية، لكن الان على استعداد للتنازل 

- هكذا حدث إطلاق النار وقتل ضابطين من الكوماندوس بنيران ضابط اخر 

- دافيد فيشر أنتج فلما حول عدد اليهود الذي قتلوا بالمحرقة "6 مليون من اين هذا الرقم" يشكك بعدد اليهود الذين قتلوا ويكشف ان كثيرين من الباحثين رفضوا الظهور بالفلم خوفا من اتهامهم باللاسامية 

- مظاهرة للمستوطنين يطالبون بتبييض البؤر الاستيطانية.

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