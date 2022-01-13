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منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية يضرب فلسطين

الجمعة 14 يناير 2022 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية يضرب فلسطين



رام الله / سما /

 تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .

وتتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم غد السبت لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ،و تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .

الأحد: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ،و تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .

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