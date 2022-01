ناشطون يحتفون بإغلاق مصنع أسلحة إسرائيلي في بريطانيا- (فيديو)

احتشد عشرات المتضامنين مع القضية الفلسطينية، الأربعاء، أمام مصنع شركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستمز” بمقاطعة أولدهام البريطانية، احتفالاً بإغلاقه وبيعه لإحدى الشركات البريطانية.

وشارك أعضاء من حركة “العمل من أجل فلسطين” الداعمة للقضية الفلسطينية، بالاحتفال وإلقاء الكلمات المثمنة للجهود التي بذلت على مدار عام ونصف من أجل المطالبة بإغلاق مصنع التسليح الإسرائيلي.

Some of the original Manchester Palestine Action members celebrating the wonderful victory yesterday after tireless work from so many to get Israel's Arms company Elbit out of Oldham. pic.twitter.com/NQse5gSS01