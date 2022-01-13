ناشطون يحتفون بإغلاق مصنع أسلحة إسرائيلي في بريطانيا- (فيديو)

لندن /سما/

احتشد عشرات المتضامنين مع القضية الفلسطينية، الأربعاء، أمام مصنع شركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستمز” بمقاطعة أولدهام البريطانية، احتفالاً بإغلاقه وبيعه لإحدى الشركات البريطانية.

İngiltere-Oldham'da bulunan ve İsrail için drone ve silah teknolojileri üreten Elbit Ferranti fabrikası, Filistin Eylem Grubu'nun yaklaşık 18 aydan beri süren aralıksız doğrudan eylemlerin ardından satılmak zorunda kalındı. pic.twitter.com/Soz5TghoBB — Gerçeğin Günlüğü (@GerceginG) January 13, 2022

وشارك أعضاء من حركة “العمل من أجل فلسطين” الداعمة للقضية الفلسطينية، بالاحتفال وإلقاء الكلمات المثمنة للجهود التي بذلت على مدار عام ونصف من أجل المطالبة بإغلاق مصنع التسليح الإسرائيلي.

Some of the original Manchester Palestine Action members celebrating the wonderful victory yesterday after tireless work from so many to get Israel's Arms company Elbit out of Oldham. pic.twitter.com/NQse5gSS01 — MANPalestine Action (@ManPalestine) January 12, 2022

وفي 11 يناير/ كانون الثاني، أعلن مصنع “إلبيت سيستمز” الذي يزود الاحتلال بآليات عسكرية تساعده في قتل الفلسطينيين، أنه باع فرعه في مقاطعة أولدهام البريطانية لإحدى الشركات التي ستعيد ترتيب آليات العمل فيه، وهو ما اعتبرته مجموعة “العمل من أجل فلسطين” انتصاراً لجهودها التي كبدت المصنع خسائر مالية تقدر بملايين الجنيهات.

Elbit's cheapened reputation decreases the resale value of Ferranti: which was recently sold for £9m after Elbit paid £15m for the murderous business in 2010. Elbit's loss is Palestine's gain! #ShutElbitDown pic.twitter.com/hcbWHKrun5 — Palestine Action (@Pal_action) January 11, 2022

وقوبل قرار بيع المصنع بترحيب واسع في أوساط رواد مواقع التواصل والمتضامنين مع القضية الفلسطينية بمن فيهم إعلاميون وفنانون.

وقال روجر ووترز، مغنى الراب البريطاني وعضو فرقة الروك بينك فلويد، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على “تويتر” مخاطباً إسرائيل: “يا إسرائيل ، اتركوا هؤلاء الأطفال وشأنهم! “.

كما ثمن الدور الذي قامت به منظمة العمل من أجل فلسطين قائلاً: “ترفع القبعات احتراماً لإخواننا وأخواتنا في منظمة العمل”.

وتستخدم شركة “إلبيت فرنتي” الأم مصنع أولدهام لتصنيع المنتجات التقنية العسكرية المتخصصة، بما في ذلك نظام المراقبة المستمر SkEyy على متن طائرة Elbit’s Hermes 450 و900 بدون طيار. كما تصنع Ferranti نظام التصوير طويل المدى SpectroXR للطائرات بدون طيار من طراز Hermes، والتي تم استخدامها على نطاق واسع من قبل إسرائيل في قصف غزة، لا سيما خلال عملية الجرف الصامد 2014، والتي استشهد فيها أكثر من 2200 فلسطيني، من بينهم 526 طفلاً.

كما عمل المصنع على إنتاج خوذات IronVision لاستخدامها في دبابات القتال مثل Carmel المصممة خصيصا للعمليات في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية مثل غزة.