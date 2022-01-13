المتابعة: اعتداء الشرطة الإسرائيلية على تظاهرة النقب "عدوان مخطّط"

القدس المحتلة / سما /

دانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم، الخميس، اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين في النقب ضد تجريف الأراضي تمهيدًا لمصادرتها.

وقالت المتابعة، في بيان، إن قمع الشرطة "عدوان مخطّط بهدف إسكات الهبّة الشعبية في النقب الدائرة في الأيام الأخيرة، التي تواجه هذا الهجوم البوليسي المستمر، الذي يتم بتحريض من أركان أساسية في الحكومة الإسرائيلية وأذرعها".

وتابعت المتابعة أنّ الحكومة وأذرعها "مرعوبة من حجم الهبّة الشعبية في النقب، دفاعا عمّا تبقى من أراض، وفي مواجهة عمليات التحريش على أراضي أهالي النقب العرب، بهدف اقتلاعهم، خاصة في المنطقة المستهدفة حاليا، منطقة الأطرش وقريتي سعوة وصواوين".

ووفق المتابعة، فإنّ الدلائل "تشير إلى أنّ عدوان قوات القمع على المتظاهرين كان مبيّتا، خاصّة أنه ترافق مع حملة تحريضية إعلامية وعلى وسائل التواصل ضد المظاهرة وقيادتها، اعتقادًا من المؤسسة أنّها قادرة على كسر إرادة الحياة عند أبناء شعبنا ولكن هيهات".

وندّدت المتابعة بحملات الاعتقالات التي تطال العشرات من جميع الأجيال، مع استهداف خاص للفتيان والأطفال، "بهدف زرع الرعب فيهم. ولكن، فهذا التصعيد الحكومي البوليسي الجاري، يلقى ردا جماهيريا، نعتز به وبالأخص الوقفة البطولية للصبايا والشباب الذين يدافعون عن الارض والبيت والهوية".

وحيّت لحنة المتابعة "الثلة الملتزمة من المحامين الرائعين، الذين تنادوا للدفاع تطوعا عن المعتقلين في أروقة المحاكم".

في السياق ذاته، أدانت لجنة المتابعة "حملة التحريض التي تشنها أوساط حكومية يمينية على القيادات النقباوية المناضلة التي تقف في صفوف النضال الأمامية".

وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، إنه "لا مكان للرهان على هذه الحكومة، ونحن نعتمد على النضال الجماهيري في الميدان لإفشال كل مخططات التهجير والمصادرة، والتحريش بهدف اقتلاع البشر".

وشدّد بركة على أن هذه ليست معركة النقب وحده، "بل المطلوب تفاعلا جماهيريا واسعا في كافة المناطق دعما لأهلنا في النقب. فالحكومة تراهن على كسر الإرادة الجماهيرية، ولا خيار أمامنا للسماح بأن تكسب رهانها، هذا، فصمود قرية العراقيب نموذج، نريد له أن يسري على باقي مناطق النقب".