محكمة الاحتلال تمدد اعتقال عدد من الأسرى وتفرج عن أخرين

رام الله / سما /

مددت محاكم الاحتلال العسكرية، اليوم الخميس، اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت محمد الخطيب حتى يوم الإثنين المقبل، ومنعت ذويه من حضور محاكمته.

كمامددت اعتقال الأسير المقدسي مدحت العيساوي ليوم الإثنين المقبل لتقديم لائحة اتهام بحقه، والأسير الفتى أيمن أبو الهوى من بلدة الطور حتى تاريخ 24/2/2022.

إلى ذلك، أفرج الاحتلال عن الاسرى؛ عبد الله البرغوثي من كوبر شمال رام الله بعد يومين من اعتقالهما، والطالب في جامعة بيرزيت قسام نخلة بكفالة مالية بعد اعتقاله من قبل قوات خاصة في محيط جامعة بيرزيت قبل أيام، والأسير هشام جهاد مصلح من بلدة بدو شمال غرب القدس بعد اعتقال دام أربعة أشهر، و الأسيرين أنس عويسات وباسل عبيدات من القدس وذلك بعد اعتقالٍ دام 8 سنوات في الأسر.