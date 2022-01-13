مطالبة الجيش الاسرائيلي والشاباك بالتدخل لوقف الاحتجاجات في النقب

القدس المحتلة / سما /

طالبت حركة ريجافيم الاستيطانية باستدعاء الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك من أجل استعادة الهدوء في النقب والقضاء على الاحتجاجات فيه التي تجددت مساء الخميس.



وقال رئيس الحركة مئير دويتش وفق القناة 7 العبرية: "في أحداث مايو 2021 كان رد الجيش بطيئا ومتأخرا واحترقت الطرقات والمدن وتعطلت الحياة واستغرقا وقتا طويلا حتى عودة الأمن ويجب عدم تكرار تلك المشاهد، ونطالب باتخاذ إجراءات الآن".



وأضاف: "الأحداث التي وقعت أمس واليوم في النقب هي نتيجة مباشرة لانهيار الحكومة في قضية الزراعة مثلما حذرناها مسبقًا من أن الاستسلام من قبل رئيس الوزراء سيؤدي مباشرة إلى زيادة المواجهات في الشوارع".



وادعى أن التصريحات من المسؤولين المنتخبين وعلى رأسهم يائير غولان كانت الوقود الذي أدى إلى اشتعال النقب، ويجب تحمل المسؤولية واستخلاص العبر.