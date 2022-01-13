  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

عايدة توما: المعركة في النقب تحولت لمعركة وجود

الخميس 13 يناير 2022 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
عايدة توما: المعركة في النقب تحولت لمعركة وجود



القدس المحتلة / سما /

قالت عضو الكنيست  عن القائمة المشتركة عايدة توما إن المعركة التي اندلعت في النقب عقب تظاهرة قطرية احتجاجًا على الاعتداء على قرية الأطرش تحولت إلى معركة وجود على  الأرض.

وأشارت في تصريحات صحفية، إلى أن الطريقة الي دخلت بها الشرطة الإسرائيلية إلى قرية سعوة/ الأطرش لتفريق المتظاهرين أشبه بعملية عسكرية.

وتابعت، “أعلنوا أنه على المتظاهرين أن يتفرقوا وخلال دقيقة من الإعلان ألقوا قنابل الصوت والغاز تجاه المتظاهرين.. ولحق ذلك دخول  سيارة  المياه العادمة”.

ودعت توما المحامين في أراضي48 للتطوع ومساعدة المعتقلين في النقب، قائلةً: “الإصابات والاعتقالات كثيرة.. نحن بحاجة للجنة فورية من كل المحامين للتطوع والدفاع عن المعتقلين”.

وأضافت، “لا أتوقع أن تهدأ الأمور في حال استمر التعامل مع النقب بهذا الشكل.. النية سيئة جدًا وظهر ذلك في تصرف الشرطة الإسرائيلية مع المتظاهرين”.

وأشارت توما إلى أنه سيجري عقد اجتماع لسكرتارية الجبهة في النقب يوم السبت المقبل لبحث ما يمكن عمله من أجل النقب.

#عايدة توما #القائمة العربية المشتركة #منطقة النقب #الانتهاكات الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

مقتل ضابطين في الجيش الإسرائيلي باطلاق نار في الأغوار

الاحتلال الاسرائيلي يغير صفة "تاجر" في تصاريح عمال غزة الى "احتياجات اقتصادية"

القصة الدامية لمرض ورحيل وائل الإبراشي.. ومن هو الطبيب “ش” المتهم بالتسبب في موته؟

السيسي : قلت لسفيرة أمريكا في 2011 "الإخوان هيحكموا ويمشوا"

التنمية بغزة تكشف آخر تطورات صرف شيكات الشؤون وموعد صرف المنحة القطرية

يحمل جنسيتها .. امريكا تطالب بإجراء تحقيق شامل في ظروف استشهاد المسن أسعد

انتقاما لسليماني... إيران تنشر فيديو يحاكي اغتيال دونالد ترامب وتثير الجدل

الأخبار الرئيسية

النقب

وزير إسرائيلي يهاجم حزب منصور عباس: سنزرع في النقب وسنجلب المزيد من اليهود إليه

a3b7b133-410a-4af2-b370-f447ab71d2f7

تمهيداً لمؤتمر "المصالحة الفلسطينية".. الجزائر تلتقي الفصائل قريباً

20220113145952reup-2022-01-13t145741z_923395993_rc2eyr9gfofi_rtrmadp_3_israel-bedouins-730x438

صحيفة عبرية: إلى الفسيفسائيين: النقب أهم من حكومتكم لإسرائيل ومستقبلها

بشار الاسد

صحيفة عبرية: كيف يبدو بقاء الأسد على عرش سوريا مصلحة إسرائيلية؟

الرجوب: مركزية فتح تجتمع في 18 الجاري برئاسة الرئيس تمهيدا لاجتماع المركزي

الاتصالات الفلسطينية