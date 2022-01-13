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الشرطة الإسرائيلية تقرر تعويض أشخاص اعتقلتهم في أحداث مايو

الخميس 13 يناير 2022 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تقرر تعويض أشخاص اعتقلتهم في أحداث مايو



القدس المحتلة / سما /

أعلن مكتب المدعي العام والشرطة الإسرائيلية اليوم (الخميس) الموافقة على تسوية حل وسط في الدعاوى المدنية للتعويض عن الاعتقال غير القانوني الذي جرى خلال المواجهات والأحداث في المدن العربية خلال عملية "حارس الأسوار" مع قطاع غزة في مايو الماضي.
 
وبحسب القناة 7 العبرية أن بموجب حل الوسط، سيحصل المعتقلون الذين لم تكن لهم علاقة بالأحداث على تعويضات بـ 5000 شيكل لكل منهم.
 
وقال مكتب المدعي العام: "سيتم منح تعويض بمبلغ إجمالي قدره 5000 شيكل لكل مدعي".
 
وتعود الحادثة بعد منع الشرطة الإسرائيلية عددا من الأشخاص من دخول مدينة الرملة واعتقلتهم واقتادتهم للتحقيق، خشية أنهم يريدون المشاركة بالمواجهات العنيفة، مما رفعوا دعوى ضد الشرطة للحصول على تعويض عن الضرر الذي تعرضوا له.

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