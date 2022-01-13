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وزير إسرائيلي يهاجم حزب منصور عباس: سنزرع في النقب وسنجلب المزيد من اليهود إليه

الخميس 13 يناير 2022 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي يهاجم حزب منصور عباس: سنزرع في النقب وسنجلب المزيد من اليهود إليه



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هاندل إن "الحكومة الإسرائيلية ستزرع في النقب مع إنشاء بنية تحتية، وجلب المزيد من اليهود إليه ومن المستحيل خلاف ذلك".
 
وأضاف هاندل وفق قناة كان العبرية، أن المواجهات العنيفة في النقب أمر لا يطاق وغير مقبول.
 
ونوه أن الاحتجاجات بالنقب جاءت على الرغم من تجنيد 1100 ضابط شرطة في الوسط العربي ومعايير أضيفت في الميزانية، لكن الأمور بحاجة إلى حل.
 
واتهم  هاندل عضو الكنيست رئيس حزب راعم منصور عباس باتخاذ بعض الخطوات الكبيرة، زاعما أن هناك أعضاء في حزبه لا يفهمون المسؤولية التي يتحملونها داخل الائتلاف الحكومي.

#يوعاز هاندل #اسرائيل #منطقة النقب #القائمة العربية الموحدة

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