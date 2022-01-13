الرئيس المصري: وصلنا لمرحلة الفقر المائي لأن المياه التي تأتي من إثيوبيا 10% فقط

القاهرة /سما/

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده وصلت لمرحلة الفقر المائي لأن المياه التي تأتي من إثيوبيا 10% فقط.

وجاء ذلك خلال لقاء السيسي مع الصحفيين الأجانب على هامش "منتدى شباب العالم 2022" بشرم الشيخ، مساء اليوم الخميس.

وأكد الرئيس المصري أنه حريص على إدارة حوار مع إثيوبيا للوصول إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة.

وأوضح أن مصر توجهت إلى مجلس الأمن من أجل دفع جميع الأطراف إلى التفاوض حول اتفاق قانونى.

وأشار إلى أن مصر بدأت فى تنفيذ خطط استراتيجية لتعظيم الاستفادة مما لديها من قدرات مائية، لافتا إلى أنها ستصبح من أكبر الدول التى نفذت مشروعات لإعادة تدوير المياه.

وكان الرئيس المصري قد صرح في وقت سابق بأن مصر تقترب بالفعل من مرحلة الفقر المائي، وهو ما يعادل أقل من 500 متر مكعب للفرد في العام.

وأكد أن "حديث الأشقاء الإثيوبيين لن يؤثر على وصول المياه إلى مصر"، مطالبا أن يتحول حديثهم إلى اتفاق قانوني ملزم.

وطالب السيسي بضرورة ملء وتشغيل سد النهضة، استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة ككل ويفتح آفاق التعاون بين دول حوض النيل.

