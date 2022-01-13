  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الرئيس المصري: وصلنا لمرحلة الفقر المائي لأن المياه التي تأتي من إثيوبيا 10% فقط

الخميس 13 يناير 2022 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس المصري: وصلنا لمرحلة الفقر المائي لأن المياه التي تأتي من إثيوبيا 10% فقط



القاهرة /سما/

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده وصلت لمرحلة الفقر المائي لأن المياه التي تأتي من إثيوبيا 10% فقط.

وجاء ذلك خلال لقاء السيسي مع الصحفيين الأجانب على هامش "منتدى شباب العالم 2022" بشرم الشيخ، مساء اليوم الخميس.

وأكد الرئيس المصري أنه حريص على إدارة حوار مع إثيوبيا للوصول إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة.

وأوضح أن مصر توجهت إلى مجلس الأمن من أجل دفع جميع الأطراف إلى التفاوض حول اتفاق قانونى.

وأشار إلى أن مصر بدأت فى تنفيذ خطط استراتيجية لتعظيم الاستفادة مما لديها من قدرات مائية، لافتا إلى أنها ستصبح من أكبر الدول التى نفذت مشروعات لإعادة تدوير المياه.

وكان الرئيس المصري قد صرح في وقت سابق بأن مصر تقترب بالفعل من مرحلة الفقر المائي، وهو ما يعادل أقل من 500 متر مكعب للفرد في العام.

وأكد أن "حديث الأشقاء الإثيوبيين لن يؤثر على وصول المياه إلى مصر"، مطالبا أن يتحول حديثهم إلى اتفاق قانوني ملزم.

وطالب السيسي بضرورة ملء وتشغيل سد النهضة، استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة ككل ويفتح آفاق التعاون بين دول حوض النيل.
 

#الرئيس المصري #عبد الفتاح السيسي #مصر #اثيوبيا

الأكثر قراءة اليوم

مقتل ضابطين في الجيش الإسرائيلي باطلاق نار في الأغوار

القصة الدامية لمرض ورحيل وائل الإبراشي.. ومن هو الطبيب “ش” المتهم بالتسبب في موته؟

الاحتلال الاسرائيلي يغير صفة "تاجر" في تصاريح عمال غزة الى "احتياجات اقتصادية"

السيسي : قلت لسفيرة أمريكا في 2011 "الإخوان هيحكموا ويمشوا"

التنمية بغزة تكشف آخر تطورات صرف شيكات الشؤون وموعد صرف المنحة القطرية

يحمل جنسيتها .. امريكا تطالب بإجراء تحقيق شامل في ظروف استشهاد المسن أسعد

حزب الله يدعو السعودية لوقف التنمر ويحذر “صيصانها” في لبنان من قوة المقاومة

الأخبار الرئيسية

a3b7b133-410a-4af2-b370-f447ab71d2f7

تمهيداً لمؤتمر "المصالحة الفلسطينية".. الجزائر تلتقي الفصائل قريباً

20220113145952reup-2022-01-13t145741z_923395993_rc2eyr9gfofi_rtrmadp_3_israel-bedouins-730x438

صحيفة عبرية: إلى الفسيفسائيين: النقب أهم من حكومتكم لإسرائيل ومستقبلها

بشار الاسد

صحيفة عبرية: كيف يبدو بقاء الأسد على عرش سوريا مصلحة إسرائيلية؟

الرجوب: مركزية فتح تجتمع في 18 الجاري برئاسة الرئيس تمهيدا لاجتماع المركزي

0

استهداف المتظاهرين في النقب بقنابل الغاز: إصابات بالاختناق وتعمُّد إصابة صحافيين (صور)

الاتصالات الفلسطينية