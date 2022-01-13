إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في برقة شمال غرب نابلس

نابلس / سما /

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات.

وأضاف أن قوات الاحتلال هاجمت مسيرة دعت لها حركة "فتح" وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتصدي لاعتداءات المستوطنين ومحاولتهم الاستيلاء على أراضي المواطنين في المنطقة، والتي كان آخرها استهداف عدد من المركبات بالحجارة قرب بلدة دير شرف غرب نابلس اليوم.