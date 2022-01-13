  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في برقة شمال غرب نابلس

الخميس 13 يناير 2022 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في برقة شمال غرب نابلس



نابلس / سما /

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات.

وأضاف أن قوات الاحتلال هاجمت مسيرة دعت لها حركة "فتح" وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتصدي لاعتداءات المستوطنين ومحاولتهم الاستيلاء على أراضي المواطنين في المنطقة، والتي كان آخرها استهداف عدد من المركبات بالحجارة قرب بلدة دير شرف غرب نابلس اليوم.

#اصابات بالاختناق #مواجهات #قوات الاحتلال #قرية برقة

الأكثر قراءة اليوم

مقتل ضابطين في الجيش الإسرائيلي باطلاق نار في الأغوار

القصة الدامية لمرض ورحيل وائل الإبراشي.. ومن هو الطبيب “ش” المتهم بالتسبب في موته؟

الاحتلال الاسرائيلي يغير صفة "تاجر" في تصاريح عمال غزة الى "احتياجات اقتصادية"

السيسي : قلت لسفيرة أمريكا في 2011 "الإخوان هيحكموا ويمشوا"

التنمية بغزة تكشف آخر تطورات صرف شيكات الشؤون وموعد صرف المنحة القطرية

يحمل جنسيتها .. امريكا تطالب بإجراء تحقيق شامل في ظروف استشهاد المسن أسعد

حزب الله يدعو السعودية لوقف التنمر ويحذر “صيصانها” في لبنان من قوة المقاومة

الأخبار الرئيسية

a3b7b133-410a-4af2-b370-f447ab71d2f7

تمهيداً لمؤتمر "المصالحة الفلسطينية".. الجزائر تلتقي الفصائل قريباً

20220113145952reup-2022-01-13t145741z_923395993_rc2eyr9gfofi_rtrmadp_3_israel-bedouins-730x438

صحيفة عبرية: إلى الفسيفسائيين: النقب أهم من حكومتكم لإسرائيل ومستقبلها

بشار الاسد

صحيفة عبرية: كيف يبدو بقاء الأسد على عرش سوريا مصلحة إسرائيلية؟

الرجوب: مركزية فتح تجتمع في 18 الجاري برئاسة الرئيس تمهيدا لاجتماع المركزي

0

استهداف المتظاهرين في النقب بقنابل الغاز: إصابات بالاختناق وتعمُّد إصابة صحافيين (صور)

الاتصالات الفلسطينية