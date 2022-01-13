الشيخ كمال الخطيب خلال تظاهرة في النقب: ما حصل عام النكبة لن يتكرر اليوم

القدس المحتلة / سما /

قال الشيخ كمال الخطيب إن "ما حصل خلال نكبة عام 1948 لن يتكرر في النقب"، في إشارة إلى المواجهة الحالية مع سلطات الاحتلال في سعوة وعرب الأطرش.

وقال الخطيب في لقاء مع موقع "الجرمق"، خلال مشاركته في تظاهرة انطلقت في النقب عصر اليوم، إن "شعبنا في النقب يقول لإسرائيل لن نفرط بأرضنا وما كان في عام 48 لن يتكرر اليوم".

وأضاف: نقول من مدخل عشيرة الأطرش رسالتنا للمؤسسة الإسرائيلية أن رهانكم للاستيلاء على النقب دونه الأوهام، النقب عزيز وغالي وجزء من فلسطين ولن ينفصل عنها.

وتابع: حكومة بينيت وشركائها تظن أنها تستطيع بالوعود إغرائنا لكننا لن نصدق أكاذيبهم.

واعتدت قوات الاحتلال بقنابل الغاز والصوت ومركبات المياه العادمة على المسيرة التي انطلقت على مفرق عرب الأطرش - سعوة مما أدى لوقوع إصابات بين المتظاهرين.