الوزير عساف يُطلع وزير الإعلام السعودي على تطورات الأوضاع في فلسطين

رام الله / سما /

أطلع المشرف العام على الإعلام الرسمي، رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، الوزير أحمد عساف، اليوم الخميس، وزير الإعلام السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، على مجمل الأوضاع في فلسطين والصعوبات والعقبات التي تواجه الإعلام الفلسطيني في ظل الاحتلال.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، لآخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، إضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

كما وضع الوزير عساف، القصبي في صورة الدور الهام الذي تقوم به منظومة الإعلام الرسمي الفلسطيني لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرض له الصحفيون والطواقم الإعلامية من مضايقات وعراقيل مستمرة خلال قيامهم بواجبهم.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وخاصة الإعلامي بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، رحب الوزير القصبي بهذا اللقاء الذي يهدف لتعزيز وتبادل الخبرات في الحقل الإعلامي العربي.