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الإعلام الحكومي يُنظم الحفل السنوي لتكريم موظفيه

الخميس 13 يناير 2022 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام الحكومي يُنظم الحفل السنوي لتكريم موظفيه



غزة / سما /

نظم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الخميس، الحفل السنوي لتكريم موظفيه عن جهودهم التي بذلوها خلال العام الماضي.

وأكد رئيس المكتب سلامة معروف، أن حفل التكريم الذي يأتي في بداية كل عام جديد يهدف إلى تعزيز مفهوم الأسرة الواحدة، وترك أثر طيب على معنويات وانتماء الموظفين للمؤسسة.

وبين "معروف" أنه تم خلال الحفل تكريم شريحة من الموظفين تميزت في أدائها خلال العام الماضي، خاصة خلال عملها في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

بدوره، تقدم مدير إذاعة الرأي د. مؤمن عبد الواحد، بالشكر للمكتب الإعلامي الحكومي ورئيسيه على خطوة التكريم التي تأتي بشكل دوري كل عام، بهدف إرسال كلمة شكر للموظفين.

من جانبهم، عبر الموظفون خلال فقرات الحفل، عن سعادتهم، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تعطي حافزاً لهم من أجل بذل المزيد من الجهود والتميز في العمل.

#المكتب الاعلامي الحكومي #قطاغ غزة

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