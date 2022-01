انتقاما لسليماني... إيران تنشر فيديو يحاكي اغتيال دونالد ترامب وتثير الجدل

نشرت السلطات الإيرانية مقطع فيديو متحرك غريب يحاكي اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطائرة مسيرة بينما كان يلعب الغولف.

ويبدأ الفيديو، الذي نشر على الموقع الإلكتروني للمرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي، بعنوان "الانتقام أمر لا مفر منه" بلقطة لما يفترض أن يكون "منزل ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الفيديو القصير جاء انتقاما لمقتل قاسم سليماني في يناير/ كانون الثاني 2020.

The website of Iran's SL Khamenei has chosen this animation as the best entry in a competition to mark the second anniversary of Soleimani's killing.



Published on https://t.co/UHGRnoPEAR, the video shows Trump being targeted by a robot and a drone while playing golf in Florida. pic.twitter.com/K6vb0WEKi1