  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

انتقاما لسليماني... إيران تنشر فيديو يحاكي اغتيال دونالد ترامب وتثير الجدل

الخميس 13 يناير 2022 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتقاما لسليماني... إيران تنشر فيديو يحاكي اغتيال دونالد ترامب وتثير الجدل



طهران /سما/

نشرت السلطات الإيرانية مقطع فيديو متحرك غريب يحاكي اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطائرة مسيرة بينما كان يلعب الغولف.

ويبدأ الفيديو، الذي نشر على الموقع الإلكتروني للمرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي، بعنوان "الانتقام أمر لا مفر منه" بلقطة لما يفترض أن يكون "منزل ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الفيديو القصير جاء انتقاما لمقتل قاسم سليماني في يناير/ كانون الثاني 2020.

ويظهر علم أمريكي يلوح بمهب الريح في ملعب للجولف، حيث يقف ترامب مرتديًا قبعة حمراء "MAGA" وأربعة رجال آخرين، ثم يظهر الفيديو سيارة صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد بكاميرا مثبتة ونرى مشغل طائرة من دون طيار في مكتب مليء بالشاشات.

ويظهر على الشاشة بجانبه صورة لسليماني ويقوم المشغل باختراق دائرة تلفزيونية مغلقة قريبة بحيث يمكن للمركبة، التي يتم التحكم فيها عن بعد المرور دون أن يلاحظها أحد.

ثم تظهر لقطات جوية من طائرة مسيرة وهي تقترب من منتجع ترامب Mar-a-Lago بينما تقوم السيارة الصغيرة بالتكبير على القائد العام السابق في ملعب الغولف.

وبعد ذلك يخترق مشغل الطائرة المسيرة هواتف ترامب وشخص آخر، وتظهر رسالة مفادها: "قاتل سليماني والشخص الذي أصدر الأمر سيدفع الثمن".
ينتهي الأمر عندما تحلّق الطائرة المسيرة مباشرة فوق دونالد ترامب بينما يقرأ الرسالة المشؤومة على هاتفه.

ويتم بعد ذلك قطع الشاشة إلى اللون الأسود مع ظهور رسالة باللغتين الإنجليزية والفارسية: "الانتقام محدد".
 

#اسرائيل #ايران #الحرس الثوري الإيراني #فيلق القدس #قاسم سليماني #اغتيال سليماني #الولايات المتحدة #دونالد ترامب

الأكثر قراءة اليوم

مقتل ضابطين في الجيش الإسرائيلي باطلاق نار في الأغوار

القصة الدامية لمرض ورحيل وائل الإبراشي.. ومن هو الطبيب “ش” المتهم بالتسبب في موته؟

السيسي : قلت لسفيرة أمريكا في 2011 "الإخوان هيحكموا ويمشوا"

الاحتلال الاسرائيلي يغير صفة "تاجر" في تصاريح عمال غزة الى "احتياجات اقتصادية"

التنمية بغزة تكشف آخر تطورات صرف شيكات الشؤون وموعد صرف المنحة القطرية

يحمل جنسيتها .. امريكا تطالب بإجراء تحقيق شامل في ظروف استشهاد المسن أسعد

حزب الله يدعو السعودية لوقف التنمر ويحذر “صيصانها” في لبنان من قوة المقاومة

الأخبار الرئيسية

الرجوب: مركزية فتح تجتمع في 18 الجاري برئاسة الرئيس تمهيدا لاجتماع المركزي

0

استهداف المتظاهرين في النقب بقنابل الغاز: إصابات بالاختناق وتعمُّد إصابة صحافيين (صور)

الجيش

رئيس لجنة الأمن في الكنيست يكشف أسباب مقتل ضابطين إسرائيليين بـ"نيران صديقة"

الاحتلال الاسرائيلي يغير صفة "تاجر" في تصاريح عمال غزة الى "احتياجات اقتصادية"

جنود

تفاصيل جديدة عن مقتل ضابطين إسرائيليين قرب أريحا

الاتصالات الفلسطينية