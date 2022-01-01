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اتحاد المقاولين يقرر مقاطعة عطاءات الأونروا حتى اشعار آخر

الخميس 13 يناير 2022 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المقاولين يقرر مقاطعة عطاءات الأونروا حتى اشعار آخر



غزة / سما /

قرر اتحاد المقاولين الفلسطينيين في محافظات قطاع غزة، اليوم الخميس، مقاطعة عطاءات وكالة الغوث الدولية بعد الإقدام على خطوة تعد سابقة خطيرة في قطاع الانشاءات الوطني من خلال تسييل كفالة دخول عطاء لإحدى شركاتنا الوطنية.

وأكد اتحاد المقاولين في بيان صحفي ومراسلة رسمية موجهة لوكالة الغوث (UNRWA) أن قرار المقاطعة يستند على مماطلة وكالة الغوث في تعويض المقاولين في المشاريع القائمة تحت التنفيذ عن الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد والانخفاض الحاد في سعر صرف عملة الدولار مقابل الشيكل.

واعتبر الاتحاد أن القرار جاء بعد تراجع الوكالة عن التفاهمات التي يتم التوافق عليها في الاجتماعات المشتركة، مما اضطر الاتحاد لمقاطعة الدخول في أية عطاءات تطرحها (UNRWA) ابتداء من يوم الأربعاء 12 -1-2022، وحتى حل كافة الإشكاليات المتراكمة فيهذا الخصوص.

#اتحاد المقاولين الفلسطينيين #قطاع غزة

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