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الاحتلال يعيد اعتقال أسيرين مقدسيين لحظة تحررهما من سجن النقب

الخميس 13 يناير 2022 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعيد اعتقال أسيرين مقدسيين لحظة تحررهما من سجن النقب



رام الله / سما /

 أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال الأسيرين باسل عبيدات وأنس عويسات لحظة تحررهما من أمام بوابة سجن النقب الصحراوي.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أعادت اعتقال الأسيرين أنس عويسات (28 عاما)، وباسل عبيدات (28 عاما) من جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، من أمام سجن النقب الصحراوي رغم انقضاء فترة محكوميتهما البالغة 8 سنوات.

وأضافت أن أهالي الأسيرين كان يتحضران لاستقبالهما في قريتهما جبل المكبر، وتفاجأوا بقرار الاحتلال إعادة اعتقالهما.

وكان أنس وباسل اعتقلا في 14 كانون الثاني من عام 2014، وحكم عليهما بالسجن 8 سنوات، تنقلا خلالها في عدة سجون كان آخرها سجن النقب.

#سلطات الاحتلال #اعدة اعتقال

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