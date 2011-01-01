وفد حركة فتح يلتقي السفير المصري في لبنان

بيروت /سما/

التقى وفد مركزية حركة فتح، برئاسة أمين سر اللجنة جبريل الرجوب، وعضوية روحي فتوح، وأحمد حلس وسمير الرفاعي ظهر اليوم الخميس، في سفارة دولة فلسطين بالعاصمة اللبنانية، بيروت، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان ياسر علوي.

وبحث الوفد مع السفير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والخطوات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لتعزيز وتحصين البيت الفلسطيني لمواجهة المخططات الإسرائيلية المستمرة على أبناء شعبنا وأرضنا، وما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوها في مدينة القدس من اعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وثمّن الرجوب الجهد والرعاية المصرية للوصول إلى إنجاز المصالحة الفلسطينية.

وحضر اللقاء، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح آمنة جبريل وعضو قيادة حركة فتح في لبنان منذر حمزة.