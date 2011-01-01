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فتوح يطالب بالتدخل السريع في قضية الاسير ابو حميد

الخميس 13 يناير 2022 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يطالب بالتدخل السريع في قضية الاسير ابو حميد



رام الله / سما /

طالب المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية، بالتدخل السريع في قضية الأسير ناصر أبو حميد المريض بمرض عضال وتلقي العلاج اللازم له وإنقاذ حياته.

وأكد فتوح في تصريح له اليوم، ان معاناة الاسير ناصر المحكوم عليه بأكثر من خمسة مؤبدات وثلاثين عاما، يعيش على اجهزة التنفس الاصطناعي مكبلا بالأصفاد، وعدم تلقيه العلاج اللازم جريمة جديدة تضاف لسجل اسرائيل الحافل بالجرائم والانتهاكات المتعمدة للقانون الدولي وحقوق الانسان،
مضيفا ان مواصلة دولة الاحتلال لسياساتها الإجرامية تجاه الأسرى بما في ذلك الإهمال الطبي المتعمد وارتكاب الأخطاء الطبية، هو دليل على خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال.

وحمل فتوح حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية القانونية والاخلاقية لهذه الجرائم، مطالبا المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتصاعدة والممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين.

#حركة فتح #روحي فتوح

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