فتوح: ما يحدث في النقب عملا عنصريا وانتهاكا لحقوق شعبنا بالداخل المحتل

رام الله / سما /

أدان المفوض العام للعلاقات الدولية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، الجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي في النقب بالداخل المحتل، معتبرا ذلك عملا عنصريا تمارسه إسرائيل ضد سكان البلاد الأصليين عرب 48 وانتهاك لحقوقهم السياسية والاجتماعية.

وقال فتوح في تصريح له اليوم "إن هذه السياسة الممنهجة التي تتبعها إسرائيل في تجريفها للأراضي لصالح اقامة المشاريع التهويدية، تهدف لتضيق الخناق على السكان الأصليين وطردهم والاستيلاء على ارضهم وتهجيرهم منها في تحد صارخا للقانون الإنساني، وتكريس لنظام الابرتهايد، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن انفجار الاوضاع، حيث ان شعبنا الفلسطيني في كل مكان يقفون الى جانب اهلنا في الداخل المحتل ويدعمون صمودهم، ولن يقبل الصمت او التهاون امام هذه الجرائم.

وحيا فتوح ثبات أبناء النقب عامة والقرى المجاورة، ووقوفهم وبسالتهم في مواجهة الظلم الإسرائيلي وعدم الاستسلام لكل تلك الإجراءات الجائرة واللاأخلاقية.