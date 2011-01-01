  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتوح: ما يحدث في النقب عملا عنصريا وانتهاكا لحقوق شعبنا بالداخل المحتل

الخميس 13 يناير 2022 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح: ما يحدث في النقب عملا عنصريا وانتهاكا لحقوق شعبنا بالداخل المحتل



رام الله / سما /

أدان المفوض العام للعلاقات الدولية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، الجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي في النقب بالداخل المحتل، معتبرا ذلك عملا عنصريا تمارسه إسرائيل ضد سكان البلاد الأصليين عرب 48 وانتهاك لحقوقهم السياسية والاجتماعية.

وقال فتوح في تصريح له اليوم "إن هذه السياسة الممنهجة التي تتبعها إسرائيل في تجريفها للأراضي لصالح اقامة المشاريع التهويدية، تهدف لتضيق الخناق على السكان الأصليين وطردهم والاستيلاء على ارضهم وتهجيرهم منها في تحد صارخا للقانون الإنساني، وتكريس لنظام الابرتهايد، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن انفجار الاوضاع، حيث ان شعبنا الفلسطيني في كل مكان يقفون الى جانب اهلنا في الداخل المحتل ويدعمون صمودهم، ولن يقبل الصمت او التهاون امام هذه الجرائم.

وحيا فتوح ثبات أبناء النقب عامة والقرى المجاورة، ووقوفهم وبسالتهم في مواجهة الظلم الإسرائيلي وعدم الاستسلام لكل تلك الإجراءات الجائرة واللاأخلاقية.

#حركة فتح #روحي فتوح

الأكثر قراءة اليوم

مقتل ضابطين في الجيش الإسرائيلي باطلاق نار في الأغوار

السيسي : قلت لسفيرة أمريكا في 2011 "الإخوان هيحكموا ويمشوا"

القصة الدامية لمرض ورحيل وائل الإبراشي.. ومن هو الطبيب “ش” المتهم بالتسبب في موته؟

فضيحة مدوية في كأس إفريقيا.. الحكم ينهي المبارة قبل نهاية الوقت الأصلي بـ5 دقائق(فيديو)

الاحتلال الاسرائيلي يغير صفة "تاجر" في تصاريح عمال غزة الى "احتياجات اقتصادية"

التنمية بغزة تكشف آخر تطورات صرف شيكات الشؤون وموعد صرف المنحة القطرية

يحمل جنسيتها .. امريكا تطالب بإجراء تحقيق شامل في ظروف استشهاد المسن أسعد

الأخبار الرئيسية

0

استهداف المتظاهرين في النقب بقنابل الغاز: إصابات بالاختناق وتعمُّد إصابة صحافيين (صور)

الجيش

رئيس لجنة الأمن في الكنيست يكشف أسباب مقتل ضابطين إسرائيليين بـ"نيران صديقة"

الاحتلال الاسرائيلي يغير صفة "تاجر" في تصاريح عمال غزة الى "احتياجات اقتصادية"

جنود

تفاصيل جديدة عن مقتل ضابطين إسرائيليين قرب أريحا

مصادر: تحرك جديد في ملف المصالحة المعقد وحديث عن مبادرة جديدة ستُطرح على الفصائل

الاتصالات الفلسطينية