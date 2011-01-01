خبيرة صحية: تقديرات بوجود 120 ألف إصابة كورونا غير معلنة بإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قالت مديرة وحدة الأمراض المعدية في مستشفى شيبا الطبي بتل هشومير "جاليا رحاف" إن أعداد الإصابات بكورونا في إسرائيل أكبر بكثير من الأرقام المعلنة.



وبحسب رحاف في مقابلة مع إذاعة 103 FM العبرية: "تشير التقديرات إلى أن عدد المصابين أعلى بثلاث مرات، وأن هناك حاليًا 120.000 شخص أصيبوا ولم يتم فحصهم ولا إجراء اختبارات منزلية لهم".



وأضافت: "الأرقام عالية بالتأكيد، ولم يكن لها مثل منذ فترة طويلة، ونشعر بذلك كثيرا في المستشفى والمرضى في حالة حرجة ".



وتابعت: "هناك المزيد من المصابين بالكورونا يدخلون المستشفى، وهناك إشغال في وحدة العتاية المركزة ليس من مرضى كورونا فحسب بل من مرضى الإنفلونزا والذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي".