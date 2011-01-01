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رئيس لجنة الأمن في الكنيست يكشف أسباب مقتل ضابطين إسرائيليين بـ"نيران صديقة"

الخميس 13 يناير 2022 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس لجنة الأمن في الكنيست يكشف أسباب مقتل ضابطين إسرائيليين بـ"نيران صديقة"



القدس المحتلة / سما /

كشف رئيس لجنة الأمن والخارجية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، أسباب مقتل ضابطين إسرائيليين عن طريق الخطأ في غور الأردن.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن رام بن باراك، رئيس لجنة الأمن والخارجية في الكنيست الإسرائيلي، أن هناك خطأ مأساوي وقع في منطقة غور الأردن حول مقتل ضابطين إسرائيليين.

وأكد ابن بارام أن هناك أيضا ظاهرة منتشرة في منطقة غور الأردن، تتعلق بسرقة أسلحة وعتاد عسكري إسرائيلي، خاصة معدات ليلية من قبل عدة أسابيع، فضلا عن حالة نقص في التنسيق داخل وحدات وقواعد الجيش الإسرائيلي.

وأشار عضو الكنيست الإسرائيلي إلى وجود ظاهرة اشتدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة داخل قواعد ووحدات الجيش الإسرائيلي، لافتا إلى أنه كان يمكن تفادي وقوع مثل هذه الكارثة "ويقصد بها مقتل الضابطين".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق اليوم، عن مقتل ضابطين من وحدة "كوماندوز" خلال إطلاق نار بينهما عن طريق الخطأ، وذلك أثناء تدريب في منطقة "غور الأردن".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (إطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص). تم إبلاغ العائلتيْن ويتم التحقيق في ظروف الحادث".

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية أن القتيلين هما الضابط أوفيك أهارون (28 عاما) والضابط إيتمار أليخرر (26 عاما).
 

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