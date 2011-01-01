رام الله: توقيع مذكرة تفاهم لتوفير مساعدات لأسر تعاني انعدام الأمن الغذائي

رام الله / سما /

وقع وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، والمدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في الأراضي الفلسطينية سامر عبد الجابر، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتشكيل إطار تعاون بين الطرفين لتوفير المساعدات الغذائية للفقراء والأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد والتي ترعى أطفالاً ومسنين.

وعلى هامش التوقيع، وفق بيان للوزارة، قال مجدلاني إن تردي الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وتبعات جائحة كورونا زاد فجوة الفقر وعدد الفقراء مما يحتم على الوزارة بالتعاون مع الشركاء العمل على سد الفجوة من خلال مشاريع التمكين الاقتصادي لدعم الأسر وتمكينها من الاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي." وأضاف أن الوزارة تعمل على إجراء مراجعة دورية لقاعدة البيانات الخاصة بالأسر المستفيدة، وذلك ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية وبناء السجل الاجتماعي الوطني الذي يستهدف تحديث بيانات 180 ألف أسرة فلسطينية.

وتابع: نتطلع للمزيد من التعاون واستمرار التنسيق، إضافة للتركيز على مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة وبشكل خاص الأسر التي ترأسها نساء والنساء والأسر في مدينة القدس.

بدوره، قال عبد الجابر "إن العلاقة بين البرنامج والوزارة استراتيجية تجمعهما رؤية مشتركة نحو المزيد من المساعدات والمشاريع التي تخدم الأسر المستفيدة لتحقيق الأمن الغذائي لتلك الأسر." وأضاف "سيستثمر برنامج الغذاء العالمي خبراته التقنية المتعددة في إطار الشراكة مع الوزارة لدعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد وتحسين نظام الحماية الاجتماعية وتحليل بيانات الفقر للأسر من اجل تحديد خط الفقر الغذائي وتعزيز المساعدات الاجتماعية للتخفيف من حدة الفقر من منظور الأمن الغذائي إضافة لدعم المساعدات الاجتماعية المقدمة من الوزارة في حالات الطوارئ." وتقضي الاتفاقية بتوفير المساعدات الغذائية من خلال القسائم الشرائية لحوالي 180 ألف فرد إضافة إلى 3200 مستفيد من نزلاء المؤسسات الإيوائية، إضافة لمنح الأسر مشاريع تمكين اقتصادي تحقق لهم الاكتفاء الذاتي.

على صعيد آخر، كرم مجدلاني رئيس جمعية بيتا التنموية بسيمة الجاغوب بمناسبة حصول الجمعية على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري على مستوى الوطن العربي ضمن المؤسسات الصغيرة.

وأثنى الوزير على الدور المحوري للجمعية والمساند لجهود الوزارة في تقديم المساعدات وخدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة.