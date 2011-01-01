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تشييع جثمان الشهيد المسن عمر أسعد في جلجليا

الخميس 13 يناير 2022 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد المسن عمر أسعد في جلجليا



رام الله / سما /

شيّع أهالي قرية جلجليا شمال رام الله، اليوم الخميس، جثمان الشهيد عمر أسعد (80 عاما)، الذي ارتقى إثر احتجازه وتكبيله والاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال الليلة قبل الماضية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في جلجليا، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُصلى عليه في مسجد القرية، ليتم بعدها مواراته الثرى في مقبرتها.

وحمل المشاركون في التشييع جثمان الشهيد أسعد، الذي لف بالعلم الفلسطيني، وجابوا شوارع القرية، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال.

ومنذ بداية شهر كانون ثاني/ يناير استشهد ثلاثة مواطنين بمن فيهن الشهيد أسعد، حيث ارتقى في السادس من الشهر الجاري الشهيدين مصطفى فلنة (25 عامًا) من قرية صفا غرب رام الله، بعد تعرضه للدعس من قبل مستوطن قرب حاجز بيت سيرا، والشهيد باكير محمد حشاش (21 عامًا) برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة بمدينة نابلس.

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