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لمناسبة يوم الشجرة: زراعة أكثر من 300 شجرة في اجنسنيا

الخميس 13 يناير 2022 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

شارك عدد من المواطنين، وممثلون عن فعاليات محافظة نابلس، اليوم الخميس، بزراعة أكثر من 300 شجرة في قرية اجنسنيا، شمال غرب المحافظة.

ونظمت مديرية زراعة نابلس، ومجلس قروي اجنسنيا الفعالية تحت رعاية محافظ نابلس إبراهيم رمضان، ووزير الزراعة رياض عطاري.

وقال مدير زراعة نابلس إبراهيم حمد ، إن الفعالية شهدت زراعة أكثر من 300 شجرة بمناسبة يوم الشجرة الذي يصادف السبت المقبل.

وأضاف أنه تم خلال العام الماضي زراعة 50 دونما من أراضي اجنسنيا، وسيتم زراعة 50 دونما أخرى هذا العام، و50 غيرها خلال العام المقبل، حفاظا على الأرض من التوسع الاستيطاني، وضمان التنوع الحيوي فيها.

من جهته، قال رئيس مجلس اجنسنيا محمود أسعد إن 10 آلاف شجرة ستزرع على فترات في الجهة الشمالية من القرية على مساحة 150 دونما، في خطة لتكون المنطقة متنزها طبيعية مستقبلا.

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