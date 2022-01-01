اتحاد السلة يسحب قرعة بطولة الكأس (صور)

غزة / سما /

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، قرعة بطولة الكأس، اليوم الخميس، بمقره بمبنى اللجنة الأولمبية في مدينة غزة.

وحضر القرعة أعضاء الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، ومندوبي الأندية المشاركة بالبطولة.

وجاءت نتائج القرعة قوية، حيث من المنتظر أن تشهد التصفيات التمهيدية في المجموعتين، لقاء القمة للعبة والذي يجمع خدمات البريج مع خدمات المغازي.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: خدمات المغازي، خدمات جباليا، خدمات البريج، خدمات دير البلح، شباب المغازي.

أما المجموعة الثانية: خدمات رفح، جمعية الشبان المسيحية، غزة الرياضي، شباب البريج، خدمات خانيونس.

ومن المتوقع أن تنطلق منافسات البطولة خلال الأيام القادمة، على صالة الشهيد سعد صايل بمدين غزة، والتي حددها الاتحاد لإقامة المباريات عليها.





















