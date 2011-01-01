الشعبية تدعو لمشاركة واسعة في تظاهرات النقب

غزة/ سما /

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، إلى المشاركة الواسعة في “تظاهرات الغضب” التي ستنطلق اليوم وغدًا في قرى وبلدات النقب المحتل احتجاجًا على ما يجري فيها.

ووجهت الجبهة في بيان لها، التحية لأهالي النقب الذين يواجهون مخططًا إجلائيًا جديدًا من دولة الاحتلال، وينتفضون رفضًا لقراراتها بمصادرة ما تبقى من أراضيهم لصالح المشاريع الاستيطانية وتحت حججٍ وذرائع واهية. وفق ما جاء في البيان.

وأكدت الجبهة على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية من أجل التصدي لهذا المشروع الجديد والذي يعتبر تكرارًا لما جرى مع شعبنا في الخان الأحمر، لا سيما وأن هذا المشروع وفي حالة تنفيذه سيتيح لسلطات الاحتلال الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي النقب بالترافق مع تهجير آلاف السكان الفلسطينيين ليتوطن مكانهم المستوطنين في المستعمرات الجديدة التي ستُقام على هذه الأراضي. بحسب نص البيان.

وشددت على ضرورة أن يكون التصدي لأهالي النقب مقدمةً لتعميم وتوسيع حالة الرفض لتجنيد الشباب الفلسطيني والخدمة في جيش الاحتلال.