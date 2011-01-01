لعبة "البوكيمون" تتسبب في فصل شرطيان أمريكيان من عملهما (فيديو)

بسبب مطاردة "البوكيمون"، شرطيان أمريكيان سرحا عن الخدمة، في لوس أنجلوس بعد أن فضلا لعب البوكيمون، على مطاردة اللصوص، كانوا يسرقون متجرا كبيرا.

يذكر أن الشرطين كانا يسيران في الشارع، بحثا عن شخصيات البوكيمون الافتراضية، من خلال تطبيق اللعبة المحمل على هاتفيهما، بينما كانت الشرطة تطلق النداء للاستعانة بتعزيزات للمساعدة في التصدي لعملية السرقة.

لكن الشرطيان تجاهلا النداء وواصلا اللعب، وبحسب تسجيلات لمحادثاتهما، داخل السيارة، كان يجريان مناقشة لمدة 20 دقيقة، بشأن المواقع المختلفة للبوكيمون، حيث تمكنا من القبض على البوكيمون رونفليكس.

في حين واجها صعوبة في الإمساك بالبوكيمون "نوجيتيك"، كما أن لعبة بوكيمون جو طرحت عام 2016، وحملها الملايين من الأشخاص حول العالم، لكنها تسببت في الكثير من المشاكل.