"الوسيط المغاربي" الجزائرية تصدر الملحق الثانى عن الاسير القائد ناصر ابو حميد

الجزائر- سما-

أصدرت صحيفة"الوسيط المغاربي"الجزائرية يوم الخميس الموافق 13/1/2022 الملحق الثانى خلال هذا الأسبوع عن أَيَقُونة الأسرى الأسير المقنع"ناصر ابو حميد "الذي يعاني من سرطان الرئة ، والذي تتدهور حالته الصحية يوما بعد يوم وهو يرقد الآن مكبلاً فيما يسمى مشفى (برزلاي) في مدينة عسقلان المحتلة.

يشار الى أن الأسير ناصر يوسف ناجي أبو حميد من مخيم الأمعري ولد بتاريخ 5/10/1972، واعتقل بتاريخ 21/4/2002 ومحكوم بالسجن 7 مؤبدات و50 عاماً. وان عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال وصل إلى 600 أسيراً وأسيرة، يعانون من أمراض مختلفة في حين وصل عدد الأسرى المصابين بالسرطان إلى 10، وبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 227 أسيراً بينهم 72 استشهدوا على إثر الإهمال الطبي.

الملحق صدر بعدد 10 صفحات وذلك بالتنسيق والتعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر الشقيقة ،وأفاد الاخ "خالد صالح" مسؤول ملف الأسرى بالسفارة الفلسطينية لدى الجزائر الشقيقة إلى أن الملحق الثانى عن الاسير "ناصر ابو حميد" تضمن عددا من التقارير والاخبار والمقالات لكتاب ومؤسسات متعددة تعنى بقضايا الاسرى ومنظمات حقوقية وإنسانية، وذلك لفضح جرائم وممارسات الاحتلال الصهيوني بحق الاسير القائد "ابو حميد"وتقدم "صالح" بجزيل الشكر والتقدير والامتنان الى مؤسسة جريدة "الوسيط المغاربي الجزائرية" التى أخذت على عاتقها تبني ملف الاسير ناصر ابو حميد ومتابعته بشكل يومى ونشر ملحق يومى عنه ، والشكر موصول لمدير التحرير ومسؤول النشر فى "الوسيط المغاربى" الاخ المناضل "بلقاسم فرحات" وكل العاملين في الصحيفة والى الاخت الكريمة مسئولة قسم التركيب والتصفيف في الجريدة "لاميه خليل" التى تعمل ليل نهار ليصل صوت صرخات الاسرى فى سجون الاحتلال الى العالم كافة.

وأشار "صالح" (كما وانه لا يفوتنا ان نتقدم بالشكر الجزيل لكل وسائل الإعلام الجزائرية المسموعة والمرئية والمقروءة وكذلك الى كل الفنيين والعاملين فى وسائل الاعلام الجزائرية والصحافة الورقية " الذين يعملون على مدار أيام الاسبوع مكرسين جل جهودهم لصالح القضية الفلسطينية والاسرى .