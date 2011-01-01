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كوخافي يأمر بوقف نشاطات الجيش الإسرائيلي بعد حادثة أريحا

الخميس 13 يناير 2022 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي يأمر بوقف نشاطات الجيش الإسرائيلي بعد حادثة أريحا



القدس المحتلة / سما /

أمر أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوقف أي نشاطات للجيش وخاصة التدريبات، وذلك ليوم واحد فقط، بعد الحادثة التي وقعت قرب موقع عسكري قرب أريحا ما تسبب بمقتل ضابطين برصاص ضابط آخر اعتقد أنهما فلسطينيان خططا لتنفيذ هجوم.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن كوخافي أصدر الأمر بعد وصوله لمكان الحادثة واجتماعه مع قادة الجيش الإسرائيلي بمنطقة الضفة الغربية، كما أنه استجوب بنفسه الضابط المتورِّط في إطلاق النار.

ووصف كوخافي الحدث بأنه صعب ومؤسف للغاية، مشيرًا إلى أنه تم البدء في التحقيق بالحادث، وسيتم تشكيل لجنة تحقيق بقيادة ضباط كبار.

وشدد على ضرورة استخلاص العبر والدروس وتطبيقها من الحدث، مشيرًا إلى أن الجيش سيفحص نشاطه العملياتي وانجازاته ونوعية تدريبه مع الحفاظ على حياة الجنود، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

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