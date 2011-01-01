وزارة العمل : قانون رفع الحد الادنى للاجور يدخل حيز التنفيذ

رام الله / سما /

اعلن الناطق باسم وزارة العمل رامي مهداوي ان قانون رفع الحد الادنى للاجور في فلسطين من 1450 شيقل الى 1880 شيقل قد دخل حيز التنفيذ منذ بداية العام الجديد.

واوضح مهداوي في حديثه لبرنامج "يصبحكم بالخير " مع الاعلامي رياض خميس والذي يبث عبر الرابعة وشاشة معا، ان سلسلة من الاجراءات اتخذتها الوزارة تضمنت لقاءات مع اصحاب العمل وقطاعات ونقابات ولقاءات مباشرة من قبل المفتشين لقطاعات مختلفة من اجل تنفيذ القرار.



واضاف ان طواقم وزارة العمل من الادارة العامة للتفتيش في كافة محافظات الوطن بدأت القيام بزيارات مختلفة من اجل تتبع هذه القضايا بشكل مباشر.

واشار الى ان وزارة العمل بانتظار نهاية هذا الشهر للاطلاع على عدد الوزارات او المؤسسات التي التزمت بالقانون والتي لم تلتزم. مشيرا الى ان اجراءات عقابية مختلفة ستتخذها الوزارة لغير الملتزمين والتي قد تحول بنهاية المطاف للقضاء.



وبين ان هناك عدد من الاجراءات التي تتم في هذا الواقع وبدأت التوعية والارشاد واستخدام عدد من الادوات المختلفة كالسوشال ميديا.

واعلن مهدوي خلال حديثه الاذاعي المتلفز اطلاق "الرقم المباشر 127 " لأي استفسار من رب العمل او الموظف او العامل، وبالتالي هناك توصيات مباشرة وتقديم خدمات استشارية وخدمات تتم باعلى مستوى من السرية.