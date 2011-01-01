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البحرين وإسرائيل تبحثان "مجالات التعاون الأمنيّ"

الخميس 13 يناير 2022 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين وإسرائيل تبحثان "مجالات التعاون الأمنيّ"



القدس المحتلة / سما /

بحث وزير داخلية البحرين، راشد بن عبد الله آل خليفة، أمس الأربعاء، مع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، تعزيز العلاقات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

وأفادت الوكالة بأنه خلال اتصال هاتفي بين المسؤولين، تم بحث "مجالات التعاون الأمني وتبادل الخبرات وعدد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز التنسيق وتطوير آليات العمل المشترك".

ومنتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في احتفال بالبيت الأبيض، بمشاركة الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب.

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